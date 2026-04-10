元兵庫県警刑事部長の見立ては 4月8日、大阪府和泉市の集合住宅の一室で、住人の女性2人が死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件と断定し捜査を開始しています。 【写真を見る】閑静な住宅街で一体何が…現場周辺の様子は 現場周辺からの中継を交え、元兵庫県警刑事部長などとして多くの事件を指揮してきた棚瀬誠氏に現状からわかること、そして今後の捜査のポイントを聞きました。 ◎棚瀬誠：元警視庁キャリア