AMDIAは2月13日、ニコチン0・タール0の電子シーシャ「ICEBERG Dispo2」を発売した。ハイボール × スーパーメンソール同製品は、本体を繰り返し使用できるフレーバーポッド交換式を採用。継続利用のコストを抑えつつ、約3,000回の吸引が可能な環境配慮型の仕様へと進化した。フレーバーは、スーパーメンソール、クールピーチ、アイスコーラ、スポーツドリンクの4種。価格は本体が1,760円、フレーバーPODが1,980円。発売に伴い、銀