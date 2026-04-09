【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ音楽に特化した媒体「リスアニ！」と大阪のラジオ局・FM802のラジオ番組「802 Palette（ハチパレ）」がタッグを組んだ新たな音楽メディア「リスパレ！」。アニメ、ゲームカルチャー、ネットミュージック、そしてそれらの枠を超えた様々なアーティストの魅力を伝える本プロジェクトでは、「リスパレ！チョイス」として、今聴いてほしいアーティストを独自の視点で選出。積極的に紹介し