4月10日の朝、鳴門市大麻町で民家が焼ける火事があり、木造2階建ての家屋1棟を全焼しました。けが人はいませんでした。火事があったのは、鳴門市大麻町の民家です。警察と消防によりますと、10日午前7時10分ごろ、近くの住民から「家が燃えている」と119番通報がありました。消防車7台が駆けつけ、火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての家屋1棟、約130平方メートルを全焼しました。この家には70歳の