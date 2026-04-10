4月10日、東北エリアのBリーグクラブが参加するプレシーズン大会「第14回 TOHOKU CUP 2026」の開催が発表された。 今大会は9月6日に岩手・福島の2会場でファーストラウンドを実施し、同12日と13日にゼビオアリーナ仙台でファイナルラウンドが行われる。青森ワッツ、岩手ビッグブルズ、仙台89ERS、秋田ノーザンハピネッツ、山形ワイヴァンズ、福島ファイヤーボンズの東北6クラブが参加