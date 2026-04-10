東北6クラブが集結「TOHOKU CUP 2026」開催発表…9月に3会場で開催、決勝はゼビオアリーナ仙台

4月10日、東北エリアのBリーグクラブが参加するプレシーズン大会「第14回 TOHOKU CUP 2026」の開催が発表された。

今大会は9月6日に岩手・福島の2会場でファーストラウンドを実施し、同12日と13日にゼビオアリーナ仙台でファイナルラウンドが行われる。青森ワッツ、岩手ビッグブルズ、仙台89ERS、秋田ノーザンハピネッツ、山形ワイヴァンズ、福島ファイヤーボンズの東北6クラブが参加。各クラブにとっては新シーズン開幕前の重要な実戦機会となる。

ファーストラウンドは、岩手開催で岩手ビッグブルズvs青森ワッツ、福島開催で福島ファイヤーボンズvs山形ワイヴァンズが行われる。ファイナルラウンドでは、仙台と秋田がシードとしてセミファイナルから登場し、各試合の勝敗に応じて順位決定戦が行われる。

なお、試合開始時間は現在調整中。チケット販売については、ファイナルラウンドが7月中旬以降を予定しているが、Bリーグチケットシステムのリニューアルに伴い変更となる可能性がある。





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