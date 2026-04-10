【モデルプレス＝2026/04/10】M3LOGINの佐藤かれんが4月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたショットを公開した。【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「透明感すごい」イメチェン姿◆佐藤かれん、ヘアカット＆カラーでイメチェン佐藤は「髪が短くなりました」とつづり、ヘアカットしたことを報告。「暗くなったし前髪も変わったからだいぶイメチェン 好評で嬉しいー」とも記し、腰ほどまであった艶感のあるブラウンの