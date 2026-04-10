“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、ヘアカット＆カラーで印象ガラリ「透明感すごい」「何でも似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/10】M3LOGINの佐藤かれんが4月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたショットを公開した。
【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「透明感すごい」イメチェン姿
佐藤は「髪が短くなりました」とつづり、ヘアカットしたことを報告。「暗くなったし前髪も変わったからだいぶイメチェン 好評で嬉しいー」とも記し、腰ほどまであった艶感のあるブラウンのロングヘアから、胸上までカットされた暗めのヘアスタイルに変わった姿を披露している。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「何でも似合う」「白のトップスにも合う」「ツヤツヤで綺麗」「美人さんにドキッとしちゃう」などといった反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
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【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「透明感すごい」イメチェン姿
◆佐藤かれん、ヘアカット＆カラーでイメチェン
佐藤は「髪が短くなりました」とつづり、ヘアカットしたことを報告。「暗くなったし前髪も変わったからだいぶイメチェン 好評で嬉しいー」とも記し、腰ほどまであった艶感のあるブラウンのロングヘアから、胸上までカットされた暗めのヘアスタイルに変わった姿を披露している。
◆佐藤かれんの投稿が話題
この投稿にファンからは「透明感すごい」「何でも似合う」「白のトップスにも合う」「ツヤツヤで綺麗」「美人さんにドキッとしちゃう」などといった反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
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