【モデルプレス＝2026/04/10】THE RAMPAGEの神谷健太が4月9日、自身のInstagramを更新。普段とは異なるヘアスタイルでの姿を公開し、話題となっている。【写真】30歳LDHイケメン「顔の綺麗さが際立つ」“丸刈り”ショット◆神谷健太、坊主姿披露神谷は「どーも」「＃坊主 ＃ライン欲しい ＃アッシュ」とつづり、丸刈りのヘアスタイルに加工した姿を披露。グレー系のヘアカラーで「＃坊主デビューしたい」と憧れを記している。◆神