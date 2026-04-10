THE RAMPAGE神谷健太“丸刈り”加工ショットに反響相次ぐ「顔の綺麗さが際立つ」「似合いすぎ」
【モデルプレス＝2026/04/10】THE RAMPAGEの神谷健太が4月9日、自身のInstagramを更新。普段とは異なるヘアスタイルでの姿を公開し、話題となっている。
【写真】30歳LDHイケメン「顔の綺麗さが際立つ」“丸刈り”ショット
神谷は「どーも」「＃坊主 ＃ライン欲しい ＃アッシュ」とつづり、丸刈りのヘアスタイルに加工した姿を披露。グレー系のヘアカラーで「＃坊主デビューしたい」と憧れを記している。
この投稿にファンからは「このヘアスタイル最高」「絶対似合う！」「ライン入れてほしい」「顔の綺麗さが際立つ」「似合いすぎ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳LDHイケメン「顔の綺麗さが際立つ」“丸刈り”ショット
◆神谷健太、坊主姿披露
神谷は「どーも」「＃坊主 ＃ライン欲しい ＃アッシュ」とつづり、丸刈りのヘアスタイルに加工した姿を披露。グレー系のヘアカラーで「＃坊主デビューしたい」と憧れを記している。
◆神谷健太の坊主姿に反響
この投稿にファンからは「このヘアスタイル最高」「絶対似合う！」「ライン入れてほしい」「顔の綺麗さが際立つ」「似合いすぎ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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