俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が9日、Xを更新。モデルやタレントとして活動している妹・本田紗来（19）の入学式に同行したことを明かした。【映像】本田望結、10キロ減を報告した投稿＆スケートリンクでの姿Instagramでは、「大人の女性だ」「誰だかわからなかった」など、驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「決めポーズかっこいい！からのかわいい!!」などの反響が寄せられたス