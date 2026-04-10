俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が9日、Xを更新。モデルやタレントとして活動している妹・本田紗来（19）の入学式に同行したことを明かした。

【映像】本田望結、10キロ減を報告した投稿＆スケートリンクでの姿

Instagramでは、「大人の女性だ」「誰だかわからなかった」など、驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「決めポーズかっこいい！からのかわいい!!」などの反響が寄せられたスケートリンクでの動画などを投稿している本田。

また、21歳の誕生日を報告した2025年6月2日には、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かし、話題になっていた。

本田望結、妹・本田紗来の入学式に同行したことを明かす

2026年4月9日はXを更新し、「妹が大学生です。泣けます」と、明治大学に進学した紗来の入学式に同行した様子を投稿。ブラウンの落ち着いた全身コーデでスーツ姿の紗来と並ぶ、姉妹ショットを公開した。

この投稿に、「あんな小さかった紗来ちゃんが もう大学なんて！」「めっちゃそっくり。そんで美人姉妹やな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）