韓国サッカー界に衝撃が走っている。開幕を約２か月後に控える北中米ワールドカップで、韓国人の審判が一人も選出されなかったのだ。国際サッカー連盟（FIFA）は４月10日、北中米W杯に参加する審判団170人のリストを発表。主審52人、副審88人、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）担当30人で構成されている。この一報に、韓国のサッカー専門メディア『Best Eleven』は「韓国サッカーの屈辱、審判の現在地を再確認...W杯