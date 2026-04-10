「韓国審判団“０人”で再確認された」北中米W杯でFIFAのレベルに達せず。自国メディアは危機感「信頼を寄せるのは難しいということだ」

「韓国審判団“０人”で再確認された」北中米W杯でFIFAのレベルに達せず。自国メディアは危機感「信頼を寄せるのは難しいということだ」