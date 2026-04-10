櫻坂46の藤吉夏鈴が、3月14日にに開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。ランウェイを終えた直後のインタビューでは、今回のファッションのポイントのほか、後輩とのエピソードや卒業を控える同期・武元唯衣へのリスペクト、そしてグループの大きな節目となるMUFGスタジアム（国立競技場）への決意を語ってくれた。【撮り下ろし20枚】平成感ファッションで雰囲