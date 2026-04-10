入学式の様子 大元小学校(岡山･北区大元上町) 岡山市の公立小学校で10日、入学式が行われました。 岡山市北区の大元小学校の入学式には、ドキドキワクワクの新1年生約130人が出席しました。入学した新1年生の多くは2019年、「令和元年」生まれです。 （大元小学校／髙坂仁美 校長）「皆さんが入学してくるのを楽しみに待っていました。友達と仲良く学校を楽しんでください」 式を終え教室に戻った児童た