なぜかオラオラしている弟猫くんと、そのオラオラに逃げ腰になる姉猫ちゃん。目が離せない2匹のバトルが始まります！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で10万表示を突破し、3,400件を超えるいいねを獲得。コメント欄には「アーサー君がティアラちゃんにオラつくなんてー、2人ともめっちゃ可愛い！」「最後に足で蹴ったのは笑いました」といった声が寄せられました。 【動画：オラつく弟猫に『ビビっ