なぜかオラオラしている弟猫くんと、そのオラオラに逃げ腰になる姉猫ちゃん。目が離せない2匹のバトルが始まります！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で10万表示を突破し、3,400件を超えるいいねを獲得。コメント欄には「アーサー君がティアラちゃんにオラつくなんてー、2人ともめっちゃ可愛い！」「最後に足で蹴ったのは笑いました」といった声が寄せられました。

【動画：オラつく弟猫に『ビビっていた姉猫』がついに抵抗…まさかの行動】

オラオラな弟vsビビる姉猫

Xアカウント「ティアラ ぽわぽわラグドール」に投稿されたのは、オラつくラグドールの「アーサー」くんと、その様子に圧倒されるラグドールの「ティアラ」ちゃんの様子。この日、なぜか分かりませんが、アーサーくんはティアラちゃんにオラオラモードだったそうです。

普段から愛情たっぷりにアーサーくんと接していたティアラちゃんは、オラオラしている弟猫に困惑。「え、なんでにゃ…？」と言いたげな表情を浮かべ、イカ耳のアーサーくんに圧倒されていたといいます。日頃はティアラちゃんの方が押せ押せなタイプだそうで、弟のまさかの姿にビックリしちゃったんでしょうね。

完全に逃げ腰なティアラちゃんをじりじりと追い詰めるアーサーくん。そして、ついにティアラちゃんは床にぺたりと倒れ込んだそう。これでアーサーくんの圧勝かと思いましたが、予期せぬ光景が待っていたといいます。

なんと倒れ込んだティアラちゃんは、ささやかな抵抗として、アーサーくんの顔をキック！逃げ腰で倒れ込んでいても、最後の抵抗として姉の威厳を示したようです。このティアラちゃんの渾身の仕返しは、飼い主さんにとってもお気に入りだとのこと。笑わずにはいられない抵抗を見せてくれたティアラちゃんなのでした。

ティアラちゃんの小さな抵抗にX民も爆笑

オラオラな弟くんと逃げ腰なお姉ちゃんの姿にX民からは、「最後に足で蹴ったのは笑いました」「アーサー君がティアラちゃんにオラつくなんてー、2人ともめっちゃ可愛い！」といったコメントが寄せられ、2匹の掛け合いにX民も思わず笑ってしまったようです。

Xアカウント「ティアラ ぽわぽわラグドール」では、ツンデレ猫のティアラちゃん、食いしん坊で愛嬌たっぷりのアーサーくんの可愛い姿が多数投稿されています。

ティアラちゃん、アーサーくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ティアラ ぽわぽわラグドール」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。