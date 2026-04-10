4月10日からアメリカ・カリフォルニア州で開催の世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music ＆ Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2026』に初出演するCreepy Nuts（クリーピーナッツ）。同フェスへの出演を皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡る北米ツアーも開催予定だ。本記事では、いま活躍の場を日本から海外へ着実に拡大しているCreepy Nutsにフォーカス。彼