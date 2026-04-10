俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』（全32話）が10日より、U-NEXTで配信される。【写真】キャストは変わらず…イ・ジェフンが登場同作は、法で裁くことのできない悪党を相手に、被害者に代わって復讐を遂行する謎のタクシー会社「ムジゲ運輸」の活躍を描いた痛快アクションドラマ。実際の社会事件をモチーフにしたリアルな描写と、悪を徹底的に叩きのめす勧善懲悪のストーリーで社会現