イ・ジェフン『復讐代行人3〜模範タクシー〜』、U-NEXTで配信スタート 竹中直人、笠松将らも出演で話題の韓国ドラマ
俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』（全32話）が10日より、U-NEXTで配信される。
【写真】キャストは変わらず…イ・ジェフンが登場
同作は、法で裁くことのできない悪党を相手に、被害者に代わって復讐を遂行する謎のタクシー会社「ムジゲ運輸」の活躍を描いた痛快アクションドラマ。
実際の社会事件をモチーフにしたリアルな描写と、悪を徹底的に叩きのめす勧善懲悪のストーリーで社会現象を巻き起こした本シリーズ。第3弾となる本作では、前作を遥かに凌駕するアクションと、さらに緻密に練られた復讐劇が展開される。
2025年11月の韓国放送時には圧倒的な高視聴率を記録。さらに、2025年SBS演技大賞で主演のイ・ジェフンは、本シリーズで2度目となる「大賞」を受賞するという快挙を成し遂げた。
同作では、元特殊部隊の精鋭運転手キム・ドギを演じるイ・ジェフンをはじめ、キム・ウィソン、ピョ・イェジンらお馴染みのチームメンバーが再集結。さらに物語の序盤では日本での大規模ロケを敢行し、竹中直人、笠松将といった実力派日本人俳優が特別出演している。国境を越えた熱いドラマとなっている。
■ストーリー
タクシー運転手のキム・ドギ（イ・ジェフン）は、人身売買が行われる日本の港にいた。遠巻きに様子を見ていたドギは、静かに車を降りて敵に向かっていく。模範タクシーの仲間であるアン・ゴウン（ピョ・イェジン）や他のメンバーも次々と出てきてドギに加勢し…。犯罪被害者の依頼を受けて復讐を代行する模範タクシーは、今も運行を続けていた。今回の依頼は日本の公衆電話からで、発信者は失踪した韓国の高校生だった。高校に潜入したドギたちは、日本の犯罪組織の関与を知る。失踪した高校生を見つけて悪を成敗するため、ドギたちの模範タクシーは運行を開始する。
【写真】キャストは変わらず…イ・ジェフンが登場
同作は、法で裁くことのできない悪党を相手に、被害者に代わって復讐を遂行する謎のタクシー会社「ムジゲ運輸」の活躍を描いた痛快アクションドラマ。
実際の社会事件をモチーフにしたリアルな描写と、悪を徹底的に叩きのめす勧善懲悪のストーリーで社会現象を巻き起こした本シリーズ。第3弾となる本作では、前作を遥かに凌駕するアクションと、さらに緻密に練られた復讐劇が展開される。
同作では、元特殊部隊の精鋭運転手キム・ドギを演じるイ・ジェフンをはじめ、キム・ウィソン、ピョ・イェジンらお馴染みのチームメンバーが再集結。さらに物語の序盤では日本での大規模ロケを敢行し、竹中直人、笠松将といった実力派日本人俳優が特別出演している。国境を越えた熱いドラマとなっている。
■ストーリー
タクシー運転手のキム・ドギ（イ・ジェフン）は、人身売買が行われる日本の港にいた。遠巻きに様子を見ていたドギは、静かに車を降りて敵に向かっていく。模範タクシーの仲間であるアン・ゴウン（ピョ・イェジン）や他のメンバーも次々と出てきてドギに加勢し…。犯罪被害者の依頼を受けて復讐を代行する模範タクシーは、今も運行を続けていた。今回の依頼は日本の公衆電話からで、発信者は失踪した韓国の高校生だった。高校に潜入したドギたちは、日本の犯罪組織の関与を知る。失踪した高校生を見つけて悪を成敗するため、ドギたちの模範タクシーは運行を開始する。