４月１５日に開幕するホッカイドウ競馬「グランシャリオナイター」２０２６シーズンの見どころを伝えるため、ホッカイドウ競馬公式アンバサダーの杉谷拳士さんと、「ｍｏｍ☆’ｓ」サポーターのｍｉｋｕさん、木村真穂さんが４月１０日、東京都墨田区の報知新聞社を訪れた。今年度のホッカイドウ競馬は１１月１２日まで８５日間の日程で行われる。今年はホッカイドウ競馬出身馬の愛称「ｍｏｍ☆’ｓ〜モンスターズ〜」の魅力発