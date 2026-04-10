■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』2日前メディアインタビュー（10日・福岡市内ホテル）第12試合のフェザー級タイトルマッチで久保優太の挑戦を受ける王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフが、2日後に迫った試合に向けての絶対的な自信、そして世界の強豪との対戦についても語った。【画像】長瀬智也に似てる!?萩原京平と対戦するメヘウラ――大会まであと2日となりました。現在のコンディションは？「最高