語学教育は子どもの性格や特性によって、早くはじめた方がいい子もいれば、焦らず必要になったタイミングではじめた方がいい子もいるでしょう。なかには、天性のセンスを持ち合わせている子もいて、習わなくても簡単な学習で語学を習得するなんてケースもあるようです。『幼少期から英語を習っていても、中学校へ入ると結局、地頭がいい子に追い抜かれるのかなあ』たとえばインターの幼稚園へ通っていたとか、小学生で英検の上位級