2026年8月28日（金）から30日（日）までの3日間、山梨県・山中湖交流プラザ きららにて開催される、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」（以下、ラブシャ）の第1弾出演アーティストと日割りが発表された。世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな会場に、毎年素晴らしいアーティストと音楽ラバーたちが集結するラブシャは、夏の終わりの風物詩として親しまれている。こ