『ラブシャ』第1弾出演アーティスト発表｜あいみょん、Vaundyらに加えCLAN QUEEN、Daichi Yamamotoら初出演

2026年8月28日（金）から30日（日）までの3日間、山梨県・山中湖交流プラザ きららにて開催される、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」（以下、ラブシャ）の第1弾出演アーティストと日割りが発表された。世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな会場に、毎年素晴らしいアーティストと音楽ラバーたちが集結するラブシャは、夏の終わりの風物詩として親しまれている。

このたび発表されたラブシャの第1弾出演アーティストは、OddRe:（オドレ）、名誉伝説、CLAN QUEEN（クランクイーン）、Daichi Yamamoto、TRACK15（トラックフィフティーン）、MON7A（モンタ）、レキシ VS オシャレキシといったラブシャ初出演勢に加え、Creepy Nuts（クリーピーナッツ）、04 Limited Sazabys（フォーリミテッドサザビーズ）、THE BAWDIES（ザ・ボウディーズ）、MAN WITH A MISSION（マン・ウィズ・ア・ミッション）、WANIMA（ワニマ）、クリープハイプ、10-FEET（テンフィート）、マカロニえんぴつなどスペシャと縁の深いアーティストも続々ラインナップ。

今年アニバーサリーイヤーを迎えるあいみょん、ASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）、STUTS（スタッツ）、さらに周年イヤーに活動を再開しラブシャには2009年以来17年ぶりの登場となる地元・山梨出身のレミオロメンも決定。また、今年男性ソロアーティスト史上最年少ドームツアーを開催したVaundy（バウンディ）も再び山中湖に戻って来る。第1弾からラブシャらしい、音楽性に富んだラインナップで計39組が決定した。

今回発表された初出演アーティストのうち、名誉伝説は4月1日（水）に東京キネマ倶楽部で初のワンマンショー「ディア・ライフ」を開催。CLAN QUEENは3月にSony Music Labels内にプライベートレーベル“Princidom Records”を設立、移籍を発表し、4月15日（水）には初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングル「Secret Empire」の配信も控える。Daichi Yamamotoは5月31日（日）に大阪 Zepp Namba、6月27日（土）に東京・豊洲PITでワンマンライブ開催を控えており、それぞれの動きにも注目が集まる。

オフィシャルサイトでは最速先行チケットの受付がスタート。また、4月10日(金)から3日間、ラブシャ公式YouTubeチャンネルにて「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY」が特別配信される。

【第1弾出演アーティスト】

8月28日(金)あいみょん／OddRe:／CLAN QUEEN／Creepy Nuts／Kroi／Chevon／ハルカミライ／04 Limited Sazabys／HEY-SMITH／THE BAWDIES／名誉伝説／ヤバイTシャツ屋さん／luv

8月29日(土)ASIAN KUNG-FU GENERATION／kurayamisaka／STUTS／sumika／Daichi Yamamoto／Tele／Trooper Salute／羊文学／フレデリック／MAN WITH A MISSION／レミオロメン／Rol3ert／WANIMA

8月30日(日)アイナ・ジ・エンド／Aooo／クリープハイプ／サンボマスター／This is LAST／10-FEET／TRACK15／Vaundy／My Hair is Bad／マカロニえんぴつ／MON7A／レキシ VS オシャレキシ／レトロリロン

【公演概要】

『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026』

開催日程：2026年8月28日(金)・29日(土)・30日(日) 開場9:00 / 開演10:00(予定)会場：山梨県 山中湖交流プラザ きらら公式サイト：https://2026.sweetloveshower.com/公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sweetloveshower_sstv/videos