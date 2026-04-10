COMPOSE COFFEE（コンポーズコーヒー）の公式SNSにて、BTSのV（ヴィ）が主演を務めるショートフィルム『その夜、私たちのデカフェイン』が公開された。 【動画】BTS V主演、ショートフィルム『その夜、私たちのデカフェイン』【写真】制服姿のV 他 ■BTS V主演、COMPOSE COFFEEショートフィルム『その夜、私たちのデカフェイン』公開 動画は、ヘルメットをかぶったVが自転車に乗って颯