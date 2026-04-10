COMPOSE COFFEE（コンポーズコーヒー）の公式SNSにて、BTSのV（ヴィ）が主演を務めるショートフィルム『その夜、私たちのデカフェイン』が公開された。

【動画】BTS V主演、ショートフィルム『その夜、私たちのデカフェイン』【写真】制服姿のV 他

■BTS V主演、COMPOSE COFFEEショートフィルム『その夜、私たちのデカフェイン』公開

動画は、ヘルメットをかぶったVが自転車に乗って颯爽と走るシーンからスタート。自転車から降りると、ティザー映像でも公開されていた、COMPOSE COFFEEのテイクアウトカウンターでデカフェを注文し、ある女性と再会する姿が描かれる。

そして、「鮮明な香りのせいか、僕はまだその日の夢をみている」というVのナレーションが入ったあと、2019年3月、高校生時代の記憶が蘇る。彼女との出会いから、徐々に仲が良くなっていくふたりの姿が描かれる他、受験別れしまった過去も明かされる。

約4分間のショートフィルムには、制服姿やバスケットをする姿、アンニュイな表情で机に突っ伏す姿など、Vの様々な姿が収められており、ストーリーの展開の他にも見どころが満載だ。

ファンからは「30歳のテテ制服似合いすぎる」「マジ恋」「窓辺シーンの身長差に萌える」「女子との身長差！」「全部キムテヒョンでぎゅんぎゅんする」「テテの演技最高すぎる」「憧れのシチュエーションすぎる」「全16話のドラマにして欲しい」「キュンなんだが」など、大きな反響が寄せられている。

■写真：BTS V主演『その夜、私たちのデカフェイン』ビジュアル

■写真：BTS V×COMPOSE COFFEE ビジュアル