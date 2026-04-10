東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が、NTTジャパンラグビーリーグワン（DIVISION 1）所属の地元ラグビーチーム「浦安D-Rocks」とのコラボレーション企画の第2弾を実施。期間中、ホテル内のレストランを利用された方の中から抽選で、2026年5月1日に東京都港区秩父宮ラグビー場にて開催される「NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 DIVISION1 第17節 浦安D-Rocks vs 埼玉パナソニックワイ