東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が、NTTジャパンラグビーリーグワン（DIVISION 1）所属の地元ラグビーチーム「浦安D-Rocks」とのコラボレーション企画の第2弾を実施。

期間中、ホテル内のレストランを利用された方の中から抽選で、2026年5月1日に東京都港区秩父宮ラグビー場にて開催される「NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 DIVISION1 第17節 浦安D-Rocks vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ」の観戦ペアチケットが当たります☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「浦安D-Rocks×浦安ブライトンホテル東京ベイ 浦安D-Rocks応援キャンペーン」第2弾

開催期間：2026年4月4日（土）〜4月22日（水）

対象レストラン：

・レストラン「カシュカシュ」

・中国料理「花輭」

・メインバー「マートレット」

・味処「季布や」

賞品：NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 DIVISION 1 第17節「浦安D-Rocks vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ」観戦ペアチケット バックS指定席

当選人数：10組20名

応募方法：

1）浦安ブライトンホテル東京ベイの公式LINEをお友達登録

2）対象レストランに設置されている案内に記載のキーワードをトーク画面に入力

表示される申込フォームから必要事項を入力して送信

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

浦安ブライトンホテル東京ベイが、千葉県浦安市を拠点とし、NTTジャパンラグビーリーグワン（DIVISION 1）にて躍進を続ける地元ラグビーチーム「浦安D-Rocks」とコラボレーションした応援キャンペーン第2弾を開催。

2026年2月に第1弾が実施され、多くのゲストが参加され、大変人気を博しました。

その反響を受け、今回第2弾が実施されます。

国内最高峰リーグという強豪がひしめく舞台で戦い続けながら、世界トップレベルの戦術と、最後の一瞬まであきらめず体を張り続けるプレーで、多くのファンを魅了している「浦安D-Rocks」

さらに、試合だけにとどまらず、浦安市内での清掃活動や子どもたちへのラグビー教室など、「浦安の街を元気にする」ための活動にも積極的に取り組み、地域に根ざした存在として市民から厚い支持を集めています。

今回のキャンペーンでは、そんな浦安D-Rocksの“あきらめない挑戦”と地域への想いに共鳴し、ホテル内レストランを利用されるゲストに向け、チームをより身近に感じていただける機会を提供。

期間中、浦安ブライトンホテル東京ベイ内のレストランを利用された方の中から抽選で、2026年5月1日（金）に東京都港区秩父宮ラグビー場にて開催される「NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 DIVISION1 第17節 浦安D-Rocks vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ」の観戦ペアチケット（バックS指定席）が、10組20名にプレゼントされます！

2026年5月1日に東京都港区秩父宮ラグビー場にて開催される「NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 DIVISION1 第17節 浦安D-Rocks vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ」の観戦ペアチケットが当たるスペシャル企画。

浦安ブライトンホテル東京ベイにて2026年4月22日まで実施されている「浦安D-Rocks×浦安ブライトンホテル東京ベイ 浦安D-Rocks応援キャンペーン」第2弾の紹介でした☆

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