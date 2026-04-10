ÏÂ²Î»³¸©¤ÎÈô¤ÓÃÏ¤«¤é¡¢Â®Êó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿½¸¡ÛËÌ»³Â¼¤Î½Õ¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÁ´¹ñÍ£°ì¤Î¡ÖËÌ»³Àî´Ñ¸÷Èµ²¼¤ê¡×¡ÖÂ®Êó¡ªÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¿å¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×2026Ç¯4·î3Æü¤ËËÌ»³Â¼´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬Â®Êó¤È¶¦¤Ë¸ø¼°X¡Ê¡÷kitayamamura¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëþ¡¹¤È¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¿åÅÄ¡£¤Þ¤ë¤Ç¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ÎÀÄ¡¹¤È¤·¤¿»³ÊÂ¤ß¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ»³Â¼¤È¤Ï¡¢µª°ËÈ¾Åç¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ËÌ¤ÏÆàÎÉ¸©¡¦Æî¤Ï»°½Å¸©¤ÈÀÜ¤¹¤ëÏÂ²Î»³¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¡£¡Ö