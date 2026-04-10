IntelとGoogleは2026年4月9日に次世代AIおよびクラウドインフラストラクチャの発展に向けた複数年にわたる協業を発表しました。Intel, Google Deepen Collaboration to Advance AI Infrastructure - Intel Newsroomhttps://newsroom.intel.com/data-center/intel-google-deepen-collaboration-to-advance-ai-infrastructureIntel and @Google announce a multiyear collaboration to advance AI and cloud infrastructure.🔹