4月9日（現地時間8日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでミルウォーキー・バックスを137－111で下し、58勝22敗とした。 レギュラーシーズンは11日のシャーロット・ホーネッツ戦、13日のインディアナ・ペイサーズ戦を残しているとはいえ、ピストンズはすでにイースタン・カンファレンス首位