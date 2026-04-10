ミラノ・コルティナオリンピックに出場した掛川市出身のスノーボーダー三木つばき選手が、９日、会見を開き今シーズンの闘いを振り返りました。所属企業がある浜松市で会見を開いた、掛川市出身のスノーボーダー三木つばき選手。三木選手は2月のオリンピック女子パラレル大回転の準々決勝で、地元・イタリアの選手にわずか0.02秒差で敗れ6位入賞となりました。（三木つばき選手）「絶対