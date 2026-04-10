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ヒューストン・ロケッツ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 日付：2026年4月10日（金） 開催地：トヨタ・センター（Houston） 最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 113 - 102 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーター