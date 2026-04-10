京都が流通経済大GKデューフエマニエル凛太朗の来季加入内定を発表京都サンガF.C.は4月10日、2026-27シーズンより流通経済大学所属のGKデューフエマニエル凛太朗の加入が内定したと発表した。大学サッカー界屈指の守護神の獲得に、ファンからは「本当に来るとはアツい！」「ついに若いキーパーきた！」と大きな反響を呼んでいる。東京都出身のデューフエマニエル凛太朗は、流通経済大学柏高校を経て流通経済大学に進学。191cm