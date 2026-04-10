「採用するかは俺が決める」などと言って採用面接に訪れた30代の女性にわいせつな行為をしたとして、不動産管理会社の46歳の代表が逮捕されました。【映像】連行される堀容疑者東京・文京区の不動産管理会社「管理費SG協会」の代表・堀真幸容疑者（46）は3月、北区にある会社の事務所で、採用面接に訪れた30代の女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、女性はインターネット上の求人サイトで