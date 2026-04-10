東京・歌舞伎町のコンセプトカフェを無許可で営業した疑いで、経営者らが逮捕されました。店では17歳の高校生も働いていました。新宿区・歌舞伎町のコンセプトカフェ「夢をたべるおもちゃ箱」の経営者、佐藤聡容疑者と店舗責任者の25歳の女は、営業許可を得ずに女性従業員に男性客を接待させた疑いがもたれています。歌舞伎町の一斉補導で、17歳の女子高校生がこの店で働いていたことがわかり、16歳の少女らあわせて少女4人が在籍