エイチ・アイ・エス（HIS）は、韓国観光公社と日本人観光客の訪韓拡大のための業務提携協約を締結した。契約期間は3年間。協約の主な内容は、直行便就航都市を中心に地域素材やテーマ別観光コンテンツを活用した韓国観光商品の充実、釜山東南圏や清州中部圏などへの地方訪問促進プロモーションの強化、複数回の訪韓促進商品の造成、航空チャーター便を活用した送客強化、他産業との連携による新規顧客創出。期間中に、HISからの訪