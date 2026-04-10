モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスします。3月30日（月）の放送では「若者と農業をつなぐ日本農業新聞」に注目！ 日本農業新聞・協同事業局・企画統括部の二宮功（にのみや・いさお