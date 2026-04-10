DJIはジンバル一体型の小型カメラ「Osmo Pocket 4」のティザー画像とティザーページを公開した。「2026年4月16日｜21：00(日本時間)」とも記されており、16日21時に正式発表される見込み。 ティザーには「広がる世界、収まるポケット」のキャッチコピーも使われている。 広がる世界、収まるポケット Osmo Pocket 4、まもなく登場。 2026年4月16日 | 21:00（日本