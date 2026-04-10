【「ヤングアニマル」8号】 4月10日 発売 価格：510円 「ヤングアニマル」26年8号 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」8号を4月10日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアにはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のちとせよしのさんが登場。特別付録として、彼女の両面クリアファイルがついてくる。また、ちゅきめろでぃ!さんが巻末グラビアに