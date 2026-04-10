【「ヤングアニマル」8号】 4月10日 発売 価格：510円

「ヤングアニマル」26年8号

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白泉社は、「ヤングアニマル」8号を4月10日に発売した。価格は510円。

表紙と巻頭グラビアにはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のちとせよしのさんが登場。特別付録として、彼女の両面クリアファイルがついてくる。また、ちゅきめろでぃ!さんが巻末グラビアに登場する。

巻頭カラーは、新連載「永田町エイリアンズ」が登場。TVアニメが放送中の「描くなるうえは」はカラー付きで掲載されるほか、書店フェアの開催も決定した。また、特別出張再録として「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」も掲載される。

【ちとせよしのさん】

撮影：石塚雅人

【ちゅきめろでぃ!さん】

撮影：羊肉るとん

【永田町エイリアンズ】【「描くなるうえは」】

TVアニメ第1弾キービジュアル （C）高畑弓・蒲夕二／白泉社／「描くなるうえは」製作委員会

「描くなるうえは」 7巻書影

【「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」】

「魔法少女の仕立て屋」 1巻書影