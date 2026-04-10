4月11日と12日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB2リーグ戦第30節が開催される。 B2は各クラブ残り3節6試合となり、レギュラーシーズンもいよいよ大詰め。第30節は「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の8枠が全て埋まる可能性がある中、そのシード順位を巡る争いもあれば、プレーオフの可能性が消えたクラブの順位争いもあり、どのクラブも最後まで気