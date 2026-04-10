【B2第30節見どころ】PO初出場を決めた愛媛はホーム開催目指し大一番…14連勝中の熊本は横浜EXと対戦

4月11日と12日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB2リーグ戦第30節が開催される。

B2は各クラブ残り3節6試合となり、レギュラーシーズンもいよいよ大詰め。第30節は「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の8枠が全て埋まる可能性がある中、そのシード順位を巡る争いもあれば、プレーオフの可能性が消えたクラブの順位争いもあり、どのクラブも最後まで気を抜くことができない。

松山市総合コミュニティセンターでは、愛媛オレンジバイキングスが福島ファイヤーボンズを迎え撃つ。長く西地区2位に位置してきた愛媛は、前節で神戸ストークスの壁を破れず連敗。熊本ヴォルターズに勝率で並ばれ、順位を逆転されてしまった。プレーオフ初出場とはいえ、クォーターファイナルはホームで開催したいところ。熊本を再逆転できるか、プレーオフの前に大仕事が残っている。

前節では2戦ともリバウンドで神戸を下回ったのが敗因の1つで、やはりマット・ハームス不在が響いた格好だ。次節には東地区優勝を狙う信州ブレイブウォリアーズが待ち受けており、今節で勝利を収め勢いをつけたいところ。昨シーズンの悔しさを知る古野拓巳や俊野佳彦らが、泥臭いプレーで勝利への執念を示したい。

東地区2位の福島は地区優勝争いの渦中だが、前節は1試合平均得点リーグ最下位の岩手ビッグブルズにGAME1で93得点を許す痛恨の黒星。GAME2はリバウンドを支配して連敗を免れたものの、首位に立つ信州とのゲーム差を詰められなかったことが今後にどう影響するか。





最下位脱出を狙う青森［写真］＝B.LEAGUE

東地区のプレーオフ圏外は、福島以外の東北3クラブによる順位争い。今節は山形ワイヴァンズと青森ワッツが直接対決に臨む。前節で山形が連敗した一方、地区最下位の青森が連敗を9でストップさせ、山形に1ゲーム差まで迫った。青森がタイブレークを得る条件は2戦合計25点差以上での連勝だが、ホームで戦えるのはアドバンテージ。シーズン終盤になって得点を伸ばしている浅井修伍には、チームを波に乗せる働きが期待できそうだ。

東地区首位の信州は、本拠地に岩手を迎える。前節では横浜エクセレンスとのGAME1を1点差で落としたが、福島も1勝1敗としたことで地区優勝マジックは2つ減って5となっている。地区5位の座を守りたい岩手は、負傷のマルコ・テヒチが契約解除となったものの、前節はクレイ・マウンスが大車輪の活躍だった。故障に悩まされてきた関屋心や石川晴道も、負けじとチームを引っ張ることができるか。

熊本をけん引しているエチェニケ［写真］＝B.LEAGUE

怒濤の快進撃を見せる熊本は、ホームで横浜EXと対戦。前節でクラブ新記録となる14連勝に達し、ついに西地区2位に浮上した。信州に一矢報いた横浜EXは、熊本をけん引するグレゴリー・エチェニケを抑えるため、リバウンドとペイントエリアのディフェンスがより重要となるだろう。加入間もないながらも一定の出場時間を得ているシェイク・ケイタは勝敗の行方を左右する1人だ。

文＝吉川哲彦

［写真］＝B.LEAGUE

B2リーグ戦第30節で達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。バンビシャス奈良のジェイミン・ブレイクフィールドは、来日1年目ながら1000得点の節目が見えてきた。規定出場試合数に達していないため得点ランキングには名を連ねていないものの、ここまで1試合平均23.5得点を記録。今節も25歳のオールラウンダーのパフォーマンスに注目が集まる。また、熊本ヴォルターズの石川海斗は、史上6人目となる通算600回3P成功が射程圏内に入ってきた。14連勝中の好調なチームをけん引するベテランがオンファイヤーとなれば、今節中にも大記録達成の瞬間が見られそうだ。

◆■B2第30節 試合日程

・ベルテックス静岡 vs 福井ブローウィンズ（＠このはなアリーナ）



GAME1：4月11日（土）13時05分～ GAME2：4月12日（日）12時05分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs 岩手ビッグブルズ（＠ホワイトリング）



GAME1：4月11日（土）14時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・青森ワッツ vs 山形ワイヴァンズ（＠カクヒログループスーパーアリーナ）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）15時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs 福島ファイヤーボンズ（＠松山市総合コミュニティセンター）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）15時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 横浜エクセレンス（＠熊本県立総合体育館）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・バンビシャス奈良 vs ライジングゼファー福岡（＠ロートアリーナ奈良）



GAME1：4月11日（土）17時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：4月11日（土）18時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～