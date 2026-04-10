熊本県八代市鏡町の港で、赤潮が確認されたことから、県は八代海全域に赤潮警報を発表しました。 熊本県水産研究センターによりますと、4月9日八代市鏡町にある鏡港で、赤潮の原因となるプランクトン「ヘテロシグマアカシオ」が、基準値の約12倍確認されたということです。 このため県は昨日（4月9日）、八代海全域に赤潮警報を発表しました。 去年4月21日にも同じヘテロシグマを原因とする赤潮警報が発表されていて、今