リクルートが、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)在住の20歳〜49歳の男女9000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2026」を発表。今回は、得点ジャンプアップ率3位の「センター北」に注目をしていきます。横浜市都筑区に位置する「センター北」エリア。古くからある“横浜のベッドタウン”と認識されていますが、何やら街中で大きな変化があったようです。気になる動きを見ていきましょう。南北合わせて