日々の移動をこなす「生活の足」として、何に乗るのか。バイクはちょっと運転が不安だし、軽自動車までは必要ない……。そんな人に選択肢のひとつとしてお知らせしたいのが、「EV三輪車」という乗り物だ。今回は神奈川県伊勢原市にある電動トライクメーカーのバブルを訪れ、同社の「ビベルトライク COCO」に試乗してきた。「ビベルトライク」ってどんな乗り物?EVトライクは売れている?EV三輪車(トライク)は普通自動車免許で運転可