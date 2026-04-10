事件捜査を担う人材を育成する大分県警の刑事研修、通称「刑事学校」の開始式が9日行われました。 刑事学校開始式 刑事学校とは事件捜査で中心的な役割を果たせる人材を育成しようと、1983年に県警が全国に先駆けて始めた制度です 2026年度は、26歳から28歳までの4人が参加し、9日、研修の開始式が行われました。 式では、平松伸二本部長が「常に謙虚な気持ちで自ら学び、自ら実行するという前向きな姿勢で