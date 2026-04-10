この春、大分県内企業に採用された新社会人を対象にした激励会が9日、大分市で開かれている。 新社会人対象の激励会 この激励会は、大分商工会議所が毎年開いているもので、9日はサービス業や運送業など大分市内20の会員事業所の新入社員46人が参加しました。 会ではまず吉村恭彰会頭が「皆さんの若い力と情熱が大分の未来を照らす力となることを期待しています」と激励しました。 新社会人